Son Dakika Haberleri: Ordu'da 70 Yıllık Çiftin Cenazesi Birlikte Toprağa Verildi

Ordu'da 70 Yıllık Çiftin Cenazesi Birlikte Toprağa Verildi

2 saat önce

Ordu'nun Ünye ilçesinde 70 yıllık evli olan ve bir gün arayla vefat eden çiftin cenazesi birlikte defnedildi.

Ordu'da 70 Yıllık Çiftin Cenazesi Birlikte Toprağa Verildi, System.String[]
Ordu'nun Ünye ilçesinde 70 yıllık evli olan ve bir gün arayla vefat eden çiftin cenazesi birlikte defnedildi.

İlçeye bağlı Saraçlı Mahallesi'nde ikamet eden 94 yaşındaki Fatma Ekiz, koah hastalığı ve ağır gribal enfeksiyon nedeniyle kaldırıldığı Ünye Devlet Hastanesinde dün hayatını kaybetti.

Eşinin acısını yaşayan ve cenazesini defnetmek için hazırlık yapan 93 yaşındaki Ali Ekiz bugün sabah rahatsızlanarak Ünye Devlet Hastanesine götürüldü. Kalp krizi geçirdiği belirtilen yaşlı adam, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Bir gün arayla yaşamını yitiren çiftin cenazesi Ünye Büyük Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığında toprağa verildi.

Fatma ve Ali Ekiz'in 70 yıllık evli ve üç çocuk sahibi oldukları öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 04:10 Kaynak: AA

Ünye, Ordu, Güncel
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