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Ordu'da 8 derslikli anaokulunun temeli atıldı - Son Dakika

Ordu'da 8 derslikli anaokulunun temeli atıldı

25.09.2021 15:07
Ordu'da 8 derslikli anaokulunun temeli atıldı, System.String[]

Ordu'nun Fatsa ilçesinde inşa edilecek 8 derslikli anaokulunun temeli atıldı.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde inşa edilecek 8 derslikli anaokulunun temeli atıldı.

Vali Tuncay Sonel, anaokulunun temel atma töreninde, okulun yapımını üstlenen hayırsever Karamolla ailesine teşekkür etti.

Deprem riski kararı bulunan 66 okulun yıkıldığını belirten Sonel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde, Milli Eğitim Bakanlığının destekleri, hayırseverlerin katkılarıyla kente son bir yılda 41 okul binasının kazandırıldığını, bunlardan bazılarının inşasının tamamlandığı, bazılarının ise sürdüğünü vurguladı.

Sonel, Ordu'da devlet, vatandaş destekli yapılan okulların bitmesiyle toplamda 532 derslik yapılacağına dikkati çekerek, 46 okulun da Milli Eğitim Bakanlığı'nın destekleriyle güçlendirmesinin yapıldığını aktardı.

Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Ethem Kibar ise Fatsa'ya 4 yeni okulun daha kazandırılacağını anlatarak, eğitime yapılan yatırımın son derece önemli olduğunun altını çizdi.

İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu da Ordu'da yapılan eğitim yatırımlarına değinerek, geleneksel eğitim yöntemlerinin yanı sıra çocukların 21. yüzyıl becerileri ile donatıldığına işaret etti.

Yapılan yatırımlar ile Fatsa'da tüm okullarda tekli eğitime geçildiğini belirten Vargeloğlu, "İnşallah burada memleketimizin geleceğinde güzel roller alan nesiller yetişecek." ifadesini kullandı.

Hayırsever iş insanı Yılmaz Karamolla da annesi Hacı Zekiye Karamolla'nın adını taşıyacak anaokulunun hayırlı olmasını diledi.

Konuşmaların ardından Vali Sonel ve diğer ilgililer okulun temelini attı.

milli eğitim bakanlığı, Tuncay Sonel, Fatsa, Ordu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ordu'da 8 derslikli anaokulunun temeli atıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ordu'da 8 derslikli anaokulunun temeli atıldı - Son Dakika
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