Ordu'da 8 evden hırsızlık yapan 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Ordu'da 8 evden hırsızlık yapan 2 kişi tutuklandı

02.03.2022 17:08
Ordu'da 8 evden hırsızlık yapan 2 kişi tutuklandı

Ordu'nun Kumru ilçesinde 8 evden hırsızlık yapan 2 şüpheli tutuklandı.

Ordu'nun Kumru ilçesinde 8 evden hırsızlık yapan 2 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Yemişken Mahallesi'nde 8 evden hırsızlık olayının aydınlatılmasına yönelik jandarma ekiplerince özel ekip oluşturulru.

Çalışma kapsamında olayların şüphelileri olarak belirlenen Ö.A. (22) ve F.D. (21), hırsızlık malzemeleriyle yakalandı.

Şüphelilerin üzerinde, araçlarında, ev ve eklentilerinde yapılan aramada ikişer kurusıkı tabanca ve matkap, şarjlı matkap, motorlu testere, daire testere, elektrikli süpürge, büyük mutfak tüpü ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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Jandarma, Kumru, Ordu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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