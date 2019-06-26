Ordu'da 83 yaşındaki kadın 2 gündür kayıp
1 saat önce
Ordu'nun Fatsa ilçesinde evinden bahçeye gideceğini belirterek ayrılan 83 yaşındaki kadından 2 gündür haber alınamıyor.
Ordu
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 08:14 Kaynak: AA
'nun Fatsa
ilçesinde evinden bahçeye gideceğini belirterek ayrılan 83 yaşındaki kadından 2 gündür haber alınamıyor.
Alınan bilgiye göre, Düğünlük Mahallesi'ndeki evinden önceki gün 'bahçeye gittiğini' söyleyerek, ayrılan Emine Uyulur evine dönmeyince yakınları yetkililerden yardım istedi.
İhbar üzerine ilçe jandarma, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD
) ve 112 Acil Servis
ekipleri tarafından arama çalışması başlatıldı.
Arama çalışmalarına mahalle sakinleri ve yakınları da eşlik ediyor.
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