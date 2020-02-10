Ordu'da 9 aracın karıştığı zincirleme kaza: 3 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ordu'da 9 aracın karıştığı zincirleme kaza: 3 yaralı - Son Dakika

Ordu'da 9 aracın karıştığı zincirleme kaza: 3 yaralı

6 saat önce

ORDU'da, Karadeniz Sahil Yolu'nda buzlanma nedeniyle meydana gelen, 1 yolcu otobüsü, 2 TIR ve 6 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı.

Ordu'da 9 aracın karıştığı zincirleme kaza: 3 yaralı, System.String[]

ORDU'da, Karadeniz Sahil Yolu'nda buzlanma nedeniyle meydana gelen, 1 yolcu otobüsü, 2 TIR ve 6 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Giresun- Ordu yönünde Piraziz- Gülyalı sınırında meydana geldi. 2 TIR ile 1 yolcu otobüsü ve 6 otomobil, yolda kar yağışı nedeniyle meydana gelen buzlanmadan dolayı çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık görevlilerince Ordu'da çeşitli hastanelere kaldırılırken, Giresun-Ordu yolu yaklaşık 1 saat süre ulaşıma kapandı. Yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Kazaya karışan araçların çekiciyle çekilmesi ve yolun tuzlanmasıyla trafik yeniden normale döndü.


Karadeniz Sahil Yolu, Ordu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 11:49 Kaynak: DHA
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