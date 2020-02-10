Ordu'da 9 aracın karıştığı zincirleme kaza 3 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ordu'da 9 aracın karıştığı zincirleme kaza 3 yaralı - Son Dakika

Ordu'da 9 aracın karıştığı zincirleme kaza 3 yaralı

39 dakika önce

Ordu'da 9 aracın karıştığı zincirleme kaza: 3 yaralıORDU'da, Karadeniz Sahil Yolu'nda buzlanma nedeniyle meydana gelen, 1 yolcu otobüsü, 2 TIR ve 6 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı.

Ordu'da 9 aracın karıştığı zincirleme kaza: 3 yaralı

ORDU'da, Karadeniz Sahil Yolu'nda buzlanma nedeniyle meydana gelen, 1 yolcu otobüsü, 2 TIR ve 6 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Giresun- Ordu yönünde Piraziz- Gülyalı sınırında meydana geldi. 2 TIR ile 1 yolcu otobüsü ve 6 otomobil, yolda kar yağışı nedeniyle meydana gelen buzlanmadan dolayı çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık görevlilerince Ordu'da çeşitli hastanelere kaldırılırken, Giresun-Ordu yolu yaklaşık 1 saat süre ulaşıma kapandı. Yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Kazaya karışan araçların çekiciyle çekilmesi ve yolun tuzlanmasıyla trafik yeniden normale döndü.

Ordu'da 9 aracın karıştığı zincirleme kaza 3 yaralı

Karadeniz Sahil Yolu, Ordu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 11:58 Kaynak: DHA
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