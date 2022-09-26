Ordu'da 9 ayda gerçekleştirilen terör operasyonlarında 14 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Ordu'da 9 ayda gerçekleştirilen terör operasyonlarında 14 şüpheli yakalandı

26.09.2022 17:28
Ordu'da 9 ayda gerçekleştirilen terör operasyonlarında 14 şüpheli yakalandı

Ordu'da, 9 ayda terör örgütleriyle iltisaklı olduğu değerlendirilen 14 şüpheli gözaltına alındı.

Ordu'da, 9 ayda terör örgütleriyle iltisaklı olduğu değerlendirilen 14 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 2022'nin 9 aylık döneminde, İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde terör olaylarının önlenmesine yönelik operasyonlar gerçekleştirildi.

Operasyonlarda 5 PKK/ YPG, 2 DEAŞ ve 7 FETÖ terör örgütleriyle iltisaklı olduğu değerlendirilen toplam 14 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerden 7'si adli işlemlerinin tamamlanmasına müteakip ceza infaz kurumlarına, bir şüpheli ise sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezine teslim edildi, 6 şüpheli hakkında adli işlem süreci devam ediyor.

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Kaynak: AA

Ordu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ordu'da 9 ayda gerçekleştirilen terör operasyonlarında 14 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Ordu'da 9 ayda gerçekleştirilen terör operasyonlarında 14 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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