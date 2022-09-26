Şüphelilerden 7'si adli işlemlerinin tamamlanmasına müteakip ceza infaz kurumlarına, bir şüpheli ise sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezine teslim edildi, 6 şüpheli hakkında adli işlem süreci devam ediyor.

Kaynak: AA

Ordu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Ordu'da 9 ayda gerçekleştirilen terör operasyonlarında 14 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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