Ordu'da 90 yaşındaki adam, oğlu ve gelininin üzerine mermi yağdırdı: 1 ölü, 1 ağır yaralı - Son Dakika
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Ordu'da 90 yaşındaki adam, oğlu ve gelininin üzerine mermi yağdırdı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

13.12.2022 14:23

Ordu'nun Ünye ilçesinde 90 yaşındaki Yaşar Ocak adlı baba, tartışma yaşadığı oğlunu ve gelinini tabancayla vurdu. Olayda oğlu hayatını kaybetti, gelini ağır yaralandı.

İlçeye bağlı Keş Mahallesi Cımbırtlı mevkisinde meydana gelen olayda Yaşar Ocak isimli yaşlı adam, oğlu Kadir (60) ve gelini Emine Ocak (60) iler tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine baba, oğlu ve gelinine tabancayla ateş açtı. Oğlu Kadir Ocak olay yerinde hayatını kaybederken, eşi Emine Ocak ise ağır yaralandı. Yaralı kadın, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ordu'da 90 yaşındaki baba oğlunu ve gelinini vurdu: 1 ölü, 1 yaralı

"VURDUKTAN SONRA ODUNLA DÖVÜYORDU"

Olay sırasında eve yoğurt almaya giden kapı komşusu Eşref Hızarbaşı, yaşadıklarını anlattı. Baba Yaşar Ocak'ın elinden gelinini kurtardığını belirten Komşu Hızarbaşı, "Vefat eden Kadir, yoğurt almam için sabah saatlerinde beni aradı. Yola çıktım ki bir gürültü ses duydum ve 'eyvah' dedim. İçeri girdiğimde Kadir'in yerde yattığını gördüm. Gelinini de vurmuş ve sonra odunla dövüyordu. Elinden aldım çektim kenara. Emine'yi kurtardım. Bir dakika huzur vermedi ki çocuklara. Çocukların ocağını söndürdü işte. Üzgünüz" dedi.

Ordu'da 90 yaşındaki baba oğlunu ve gelinini vurdu: 1 ölü, 1 yaralı

MEZARLIKLARDAN BAHSEDİYORMUŞ

Öte yandan, hayatını kaybeden Kadir Ocak'ın bir süredir yakın komşularına mezarlıklardan bahsettiği, "Mezar alanlarının düzenlenmesi için toplanalım" dediği ve tek yerlerinin mezarlık olduğu gibi söylemlerde bulunduğu öğrenildi.

Konuyla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
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Ordu'da 90 yaşındaki baba, oğlunu ve gelinini vurdu: 1 ölü, 1 yaralı Ordu'da 90 yaşındaki baba, oğlunu ve gelinini vurdu: 1 ölü, 1 yaralı Ordu'da yaşlı adam tartıştığı oğlunu öldürdü, gelinini yaraladı Ordu'da yaşlı adam tartıştığı oğlunu öldürdü, gelinini yaraladı

Ordu, Baba, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ordu'da 90 yaşındaki adam, oğlu ve gelininin üzerine mermi yağdırdı: 1 ölü, 1 ağır yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ordu'da 90 yaşındaki adam, oğlu ve gelininin üzerine mermi yağdırdı: 1 ölü, 1 ağır yaralı - Son Dakika
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