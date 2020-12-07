Ordu Valisi Tuncay Sonel: "Devlet-Millet el ele vererek, Kovid-19 illetini yeneceğiz" - Son Dakika

Ordu Valisi Tuncay Sonel, "Devlet-Millet el ele vererek, Kovid-19 illetini yeneceğiz." dedi.

Vali Sonel başkanlığında Kovid-19 Pandemisi Değerlendirme Toplantısı, Valilik Toplantı Salonunda yapıldı.

Toplantıda konuşan Sonel, saha denetimlerini bizzat sürdürdüğünü belirterek, 19 ilçe kaymakamlığının başkanlığında, emniyet, jandarma, zabıta ve sağlık görevlilerinden oluşan ekiplerin sahada olduğunu ifade etti.

Vatandaşları salgına karşı korunmaları için bilinçlendirmeye çalıştıklarını vurgulayan Sonel, şöyle konuştu:

"Denetimlerimizi tavizsiz bir şekilde sürdüreceğiz. Bunun yanında vatandaşlarımızı daha duyarlı hale getirebilmek için farkındalık çalışmalarımızı da devam ettireceğiz. Sağlık çalışanlarımız, cansiperane görev yapıyor. Allah hepsinden razı olsun. Tüm imkanlarımızla onların yanındayız. Vatandaşlarımız da alınan tedbirlere uyarak, sağlık çalışanlarımızın omuzlarındaki yükü hafifletmeliler. Hepimize büyük görev ve sorumluluk düşüyor. Devlet-Millet el ele vererek, bu illeti yeneceğiz. Bu badireyi atlatacağız."

Toplantıda, İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince yapılan sunumda ise, pandemi sürecinde yapılan çalışmalarla Ordu'ya 91 yeni yoğun bakım yatağı kazandırıldığı, 139 yeni yoğun bakım yatağı yapılması için çalışmaların sürdüğü ifade edildi.

Toplantıya, Vali Yardımcısı Gökhan İkitemur, İl Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Kasapoğlu, Sağlık Bakanlığı Saha Koordinatörü Doktor Beytullah Şahin ile İl Sağlık Müdürlüğü yöneticileri katıldı.

İlçe kaymakamları ise video konferans yoluyla katıldı.