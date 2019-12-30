Ordu'da 95 yaşındaki kişi evinde çıkan yangında öldü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ordu'da 95 yaşındaki kişi evinde çıkan yangında öldü - Son Dakika

Ordu'da 95 yaşındaki kişi evinde çıkan yangında öldü

6 saat önce

Ordu'nun Perşembe ilçesinde yaşlı bir kişi, evinde çıkan yangında yaşamını yitirdi.

Ordu'da 95 yaşındaki kişi evinde çıkan yangında öldü, System.String[]

Ordu'nun Perşembe ilçesinde yaşlı bir kişi, evinde çıkan yangında yaşamını yitirdi.

İlçeye bağlı Boğazcık Mahallesi'nde Hüseyin Yanık'a (95) ait tek katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler yaklaşık bir saat içinde yangını kontrol altına aldı.

Ekiplerin evde yaptığı incelemede Hüseyin Yanık'ın cansız bedeni bulundu. Yanık'ın cesedi otopsi için Ordu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Söndürme çalışmalarını takip eden Perşembe Belediye Başkanı Mustafa Tandoğan, yangının kısa sürede tüm evi sardığını belirterek, "Maalesef Hüseyin Yanık'ın cansız bedenine ulaşıldı. Yakınlarına başsağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin." dedi.

Tandoğan, ekiplerin yangına iki itfaiye aracı ile zamanında müdahale ettiğini kaydetti.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 07:10 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kar kalınlığı iş makinesinin boyunu aştı! 5 metreyi bulan kar kalınlığının içerisinde yol açma mücadelesi
Fuhuş yapıldığı iddialarıyla gündeme gelen eski hastane binasında sancı sürüyor Kanser hastası şahıs, ameliyat sırasında yanarak öldü İDO ve İBB Şehir Hatları, bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu

Son Dakika Haberleri
01:54 Sakarya'da sağanak etkili oluyor - Son Dakika
01:52 DHA YURT BÜLTENİ - 24 - Son Dakika
01:46 Metruk bina kısmen çöktü - Son Dakika
01:46 Libya'daki çatışmalarda 10 Hafter milisi öldürüldü - Son Dakika
01:32 Adana'da terk edilmiş 3 katlı bina çöktü - Son Dakika
00:02 Kar kalınlığı iş makinesinin boyunu aştı! 5 metreyi bulan kar kalınlığının içerisinde yol açma mücadelesi - Son Dakika
23:50 Fuhuş yapıldığı iddialarıyla gündeme gelen eski hastane binasında sancı sürüyor - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2019 02:01:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Ordu'da 95 yaşındaki kişi evinde çıkan yangında öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]