Ordu'da AA'nın 101. kuruluş yıl dönümü ziyaretleri - Son Dakika

Ordu Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Cihat Albayrak ve Altınordu Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Sezgin Yaşar, Anadolu Ajansının (AA) 101. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Albayrak, AA'nın kuruluşunun kuruluş yıl dönümünü dolayısıyla Ordu bürosunu ziyaret ederek, ajans çalışanları ile bir süre sohbet etti.

AA'nın tüm çalışanlarına başarı dileyen Albayrak, "Milli mücadele döneminde Anadolu'muzun sesi olarak başlayan yolculuğunu ilkeli ve tarafsız habercilik anlayışıyla bugünlere kadar ulaştıran Anadolu Ajansı'nın 101'inci kuruluş yıl dönümünü kutluyorum." dedi.

Yaşar da yaptığı ziyarette, hem Türkiye'de hem de tüm dünyada başarılı çalışmaları nedeniyle tüm çalışanları tebrik ederek, AA'nın kuruluş yıl dönümünü kutladı.