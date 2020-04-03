Ordu'da açık kıraathanedeki 17 kişiye idari para cezası uygulandı - Son Dakika

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Ordu'da açık kıraathanedeki 17 kişiye idari para cezası uygulandı
6 saat önce
Ordu'nun Fatsa ilçesinde faaliyetini sürdüren bir kıraathaneye yapılan operasyonda, 17 kişiye toplamda 53 bin 550 lira para cezası verildi.
Ordu'nun Fatsa ilçesinde faaliyetini sürdüren bir kıraathaneye yapılan operasyonda, 17 kişiye toplamda 53 bin 550 lira para cezası verildi.
Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kahvehane gibi mekanların kapatılmasının ardından Sakarya Mahallesi'nde bir kıraathanenin faaliyetine devam ettiği ihbarı üzerine baskın yaptı.
Burada yakalanan 17 kişiye, Hıfzıssıhha Kurul kararı doğrultusunda kişi başına 3 bin 150 lira olmak üzere toplamda 53 bin 550 lira idari para cezası uygulandı.
Polis ekipleri, kıraathanenin faaliyetini de sonlandırdı.
Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 12:46 Kaynak: AA
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