Son Dakika Haberleri: Ordu'da Acil Durum ve Afetler İçin Eğitim

Ordu'da Acil Durum ve Afetler İçin Eğitim

35 dakika önce

Ordu Büyükşehir Belediyesinin, yerleşkelerinde bulunan hizmet binalarını ve tesislerini olası acil durum ve afetlere karşı hazırladığı bildirildi.

Ordu'da Acil Durum ve Afetler İçin Eğitim, System.String[]
Ordu Büyükşehir Belediyesinin, yerleşkelerinde bulunan hizmet binalarını ve tesislerini olası acil durum ve afetlere karşı hazırladığı bildirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, tatbikatlar ile doğal afetlere, sınai kazalara, yangınlara, sabotajlara, savaşlara ve terör olaylarının ortaya çıkardığı tehlike ile tehditlere karşı çalışanların bilinçlendirilmesinin amaçlandığı belirtildi.

Yaşanabilecek her türlü olası acil duruma karşı hazırlıklı olmak için eğitim düzenlendiği aktarılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Eğitimlerde, çalışanların ve kurumun en az zararla mevcut durumu atlatması, halkın da bu yönde eğitici ve yönlendirici faaliyet ve etkinliklerle bilgilendirilmesi hedefleniyor. Sivil Savunma Uzmanlığı tarafından yürütülen çalışmalarla hizmet binalarında ve yerleşkelerde olası acil durum ve afetlere karşı hazırlıklı olmak için planlama çalışmaları ilçelerdeki yerleşkelerde tamamlandı."

Her yıl yeni bir acil durum başlığı seçilerek eğitim ve tatbikatların bu başlık altında yapıldığı vurgulanan açıklamada, 2019 yılının acil durum başlığının ise "deprem" olarak belirlendiği kaydedildi.

Açıklamada, geçmişte yaşanmış acil durum ve çalışmalardan ders çıkarılarak hazırlıkların bu ölçüde gerçekleştirildiği ifade edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 04:49 Kaynak: AA

Ordu, Güncel
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