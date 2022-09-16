Ordu'da açılışa özel fiyatlarla ürün satan mağazada izdiham meydana geldi - Son Dakika
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Ordu'da açılışa özel fiyatlarla ürün satan mağazada izdiham meydana geldi

16.09.2022 15:36
Ordu'da açılışa özel fiyatlarla ürün satan mağazada izdiham meydana geldi

Ordu'da açılışa özel indirim yapan bir mağazanın fiyatlarını duyan müşteriler izdihama sebep oldu. Açılışta Samsun'dan gelen bir müşteri ise, bölgede bulunan bir bekçinin, kendisinin aldığı telefona silahını göstererek el koyduğunu iddia etti.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde bir mağaza, açılış için indirimli fiyatlarla duyuru yaptı. Akyazı Mahallesi'ndeki, ev ve elektronik eşya dükkanının açılışında vatandaşlar kapıda geceden kuyruk oldu. Bazı vatandaşlar çevre il ve ilçelerden gelip, geceden beklemeye başladı. Kapıların açılmasıyla oluşan izdihamda vatandaşlar, buldukları indirimli ürünlere adeta hücum etti. Kimileri ise kendi aralarında ürün kapma yarışına girdi.

SİLAHINI GÖSTEREN BEKÇİ TELEFONA EL KOYFU

İndirimli cep telefonu, fritöz, robot süpürge gibi ürünleri almak isteyenlerin sayısının oldukça yüksek olduğu mağazada 15 bin liralının üzerinde olan cep telefonunu 10 bin liraya satın almak için büyük koşuşturma yaşandı. Bu esnada cep telefonunun barkodunu almayı başaran ve Samsun'dan kampanya için geceden gelen Mustafa Öztürk isimli bir kişi, iddiaya göre kendisine silah göstererek "Ben bekçiyim" diyen bir kişi tarafından telefona el konuldu. Elinden cep telefonu barkodunun zorla alındığını ileri süren şahıs, şikayette bulunacağını söyledi.

"SİLAH ZORUYLA FİŞİMİ ELİMDEN ALDI"

Öztürk, olayı şöyle anlattı: "Dün akşam saatlerinde geldim ve gece yarısından itibaren başlamaya başladım. Gündüz girdiğimiz kuyrukta, akşam gelen bazı kişilerin içerisinde bekçi olduklarını söyleyenler de vardı. Cep telefonunun birisini ben almayı başardım, ama elimden zorla aldılar. Üstüme çullandılar ve belindeki silahı gösterip, 'yanındaki arkadaşının kafasına dayıyayım mı?' dedi. Bu arkadaşların ikisi de Altınordu ilçesinde bekçi. Ben şikayetçi olacağım ve içeride hiçbir şekilde güvenlik tedbiri alınmamış. Hepsi üzerime çullandı."

"BU OLAY BURADA KALMAMALI"

Olayı gören görgü tanıklarından Mutlu Öztürk, "Ben kendisinden almaya çalışan arkadaştan geri almak istedim ama o esnada bizim üzerimize de çullandılar. Olay anının görüntüleri de mevcut, tanıklarımız da var. Sadece bu olay burada kalmamalı. Resmi görevde olmasa bile bir bekçinin böyle bir tehditte, Türkiye Cumhuriyeti'nin resmi görev kimlikleri ile yapılmaması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: İHA

Ordu, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ordu'da açılışa özel fiyatlarla ürün satan mağazada izdiham meydana geldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ordu'da açılışa özel fiyatlarla ürün satan mağazada izdiham meydana geldi - Son Dakika
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