Ordu'da adam öldürüp otobüsle kaçarken Samsun'da yakalandılar - Son Dakika
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Ordu'da adam öldürüp otobüsle kaçarken Samsun'da yakalandılar

28 dakika önce

Ordu'dun Fatsa ilçesinde bir kişiyi tabancayla öldürdükten sonra yolcu otobüsü ile Adana'ya kaçmak isteyen 3 kişi Samsun'da polisin takibi sonucu yakalandılar.

Ordu'da adam öldürüp otobüsle kaçarken Samsun'da yakalandılar, System.String[]

Ordu'dun Fatsa ilçesinde bir kişiyi tabancayla öldürdükten sonra yolcu otobüsü ile Adana'ya kaçmak isteyen 3 kişi Samsun'da polisin takibi sonucu yakalandılar.


Öldürme olayı Ordu'nun Fatsa ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Vanlı olduğu öğrenilen inşaat işçisi Şahin Dağlar silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti. Silahlı saldırı olayına karışan Özcan Güler, Özgür Güler ve Nurullah Güler yolcu otobüsüne binerek sabah geldikleri Adana'ya kaçmak istediler. Ancak, şahısların içinde bulundukları otobüsün plakası tespit edildi ve Samsun polisine bildirildi. Samsun'un Tekkeköy ilçesi Gelemen mevkisinde polis uygulama noktasında görevli polisler yaptıkları takip sonucu söz konusu yolcu otobüsünü geçerken durdurarak içindeki Özcan Güler, Özgür Güler ve Nurullah Güler'i yakalayarak gözaltına aldılar. Vanlı olup 2 kardeş ve 1 yeğen oldukları tespit edilen 3 kişi kelepçelenerek polis uygulama noktasına götürüldü. Şüphelilerin olay yerinden kaçıp Ordu'nun Ünye ilçesinden yolçu otobüsüne bindikleri tespit edildi. Samsun'daki polis uygulama noktasında gözaltına alınan 3 kişi Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından silah kullanıp kullanmadıklarının tespiti için el subapları alındı. Şüphelilerden Özcan Güler cinayeti namus meselesi yüzünden kendisinin işlediğini ve silahı da Fatsa ilçesinde dereye attığını itiraf etti. Katil zanlısı Özcan Güler'in cezaevinden denetimli serbestlik yasası kapsamında yeni çıktığı öğrenildi. Samsun polisi tarafından gözaltına alınan 3 şüpheli Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinden alınan sağlık raporunun ardından Ordu polisine teslim edildiler. Şüpheliler Ordu'ya götürüldüler. - SAMSUN

Samsun, Adana, Fatsa, Ordu, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 12:29 Kaynak: İHA
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