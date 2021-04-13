Ordu'da afet ve acil durumlar için toplanma alanları belirlendi - Son Dakika

Ordu'da afet ve acil durumlar için toplanma alanları belirlendi

13.04.2021 12:23
Ordu'da afet ve acil durumlar için toplanma alanları belirlendi, System.String[]

Ordu'da, afet ve acil durumlar sonrasında vatandaşların tehlikeli bölgeden uzaklaşarak toplanabileceği alanlar belirlendi.

Ordu'da, afet ve acil durumlar sonrasında vatandaşların tehlikeli bölgeden uzaklaşarak toplanabileceği alanlar belirlendi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Tuncay Sonel'in talimatı üzerine yürütülen çalışma kapsamında 19 ilçede belirlenen 198 güvenli alanlara işaret levhaları yerleştirildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Osman Işık, Büyükşehir Belediyesi, 19 ilçe belediyesi ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün ortaklaşa çalışması sonucunda Altınordu'da 49, Akkuş'ta 9, Aybastı'da 8, Çatalpınar'da 5, Çaybaşı'nda 17, Çamaş'ta 4, Fatsa'da 28, Gülyalı'da 10, Gürgentepe'de 1, Gölköy'de 11, İkizce'de 1, Kabadüz'de 7, Kabataş'ta 4, Korgan'da 9, Kumru'da 5, Mesudiye'de 10, Perşembe'de 2, Ulubey'de 5, Ünye'de 13 olmak üzere il genelinde 198 güvenli toplanla alanı tespit ettiklerini belirtti.

Bu alanların, temel ihtiyaçlara yakın, yapısal olmayan tehlikelerden ve ikincil tehlikelerden uzak, ulaşımına uygun, ulaşılabilir ve tahliye edilmesi kolay olacak şekilde ilçe belediyelerince belirlendiğini, AFAD İl Müdürlüğünce de e-devlet sistemine aktarıldığını anlatan Işık, belirlenen ve işaretlemeleri yapılan toplanma alanlarının tüm belediyelere ve muhtarlıklara bildirildiğini vurguladı.

Işık, vatandaşların, ikametgah adresine en yakın toplanma alanını öğrenmek için e-devlet sisteminden AFAD'ın sunduğu hizmetlerden Afet ve Acil Durum Toplanma Alanlarını seçerek, ikamet ettiği yere en yakın toplanma alanını öğrenebileceğini kaydederek, "Ayrıca ikamet ettikleri site veya apartmanların giriş kısımlarında toplanma alanlarının adreslerini görebilecekler. Vatandaşlarımız herhangi bir afet sırasında toplanma alanına giderken, Afet ve acil durum çantasını yanına almayı unutmasın ve geçici barınma merkezleri oluşturulana kadar bu alanda beklesinler." ifadesini kullandı.

2021 yılının, İçişleri Bakanlığınca Afet Eğitim Yılı ilan edildiğini hatırlatan Işık, şöyle devam etti:

"Bu kapsamda vatandaşlarımıza afet öncesi, sırası ve sonrasında doğru davranış şekillerini öğrenebilmeleri için afet farkındalık eğitimleri verilmektedir. Bu kapsamda 19 ilçemizde 772 muhtar ve 1544 azamıza afet farkındalık eğitimleri verilmiştir. Bu eğitimlerde ilimizde en çok meydana gelen afetlerin neler olduğu, mahallelerimizde bulunan toplanma alanlarının nereler olduğu muhtar ve azalarımıza bildirilmiştir. Muhtarlarımızın mahallelerinde meydana gelen afet ve acil durumlarla ilgili gerekli hassasiyeti göstermeleri, afet sonrası vatandaşlarımızın izlemesi gereken yollar konusunda bilgilendirmeleri, yaşanan afetler için AFAD Müdürlüğümüze 7/24 ulaşabileceklerini, sürekli iletişim halinde olmamız gerektiğini belirtilmiştir."

Mart ayı içerisinde Altınordu İlçesi Ceren Özdemir Meydanı'nda kurulan eğitim çadırı ve standında vatandaşlara afet ve acil durumlarla ilgili bilgilendirmeler yapıldığı ve broşür dağıtıldığını anımsatan Işık, yine mart ayı içerisinde Ordu Üniversitesi ile 2021 Yılı Afet Farkındalık Eğitimi İşbirliği Protokolü imzalandığını aktardı.

Işık, salgın sürecinde yürütülen eğitim faaliyetlerinden online eğitim platformlarından da yararlanıldığını dile getirdi.

E Devlet, AFAD, Ordu, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ordu'da afet ve acil durumlar için toplanma alanları belirlendi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Aliyev'in ölen Ermeni askerlerin miğferleri ile çektirdiği fotoğraf sosyal medyayı karıştırdı Aliyev'in ölen Ermeni askerlerin miğferleri ile çektirdiği fotoğraf sosyal medyayı karıştırdı Dünya bu ülkeyi konuşuyor! Neredeyse 16 günde sürü bağışıklığını yakaladılar Dünya bu ülkeyi konuşuyor! Neredeyse 16 günde sürü bağışıklığını yakaladılar Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na katıldığı programdaki diyalogla ilgili gönderme: Kahkaha bekleyeceğine kararını ver Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na katıldığı programdaki diyalogla ilgili gönderme: Kahkaha bekleyeceğine kararını ver Kum yüklü tır, otomobilin üzerine devrildi! Ekipler, kurtarmak için zamanla yarışsa da sıkışan sürücü yaşamını yitirdi Kum yüklü tır, otomobilin üzerine devrildi! Ekipler, kurtarmak için zamanla yarışsa da sıkışan sürücü yaşamını yitirdi Meghan Markle hamileliği sebebiyle Prens Philip'in cenaze törenine katılamayacak Meghan Markle hamileliği sebebiyle Prens Philip'in cenaze törenine katılamayacak Adalet Bakanı Gül'den doktorla tartıştığı ileri sürülen savcı hakkında HSK'ya inceleme izni Adalet Bakanı Gül'den doktorla tartıştığı ileri sürülen savcı hakkında HSK'ya inceleme izni Ford Otomotiv'de 248 milyon liralık yolsuzluk soruşturması! İşte adım adım olayın ayrıntıları Ford Otomotiv'de 248 milyon liralık yolsuzluk soruşturması! İşte adım adım olayın ayrıntıları Türkiye'deki barış görüşmeleri öncesi Taliban'dan önemli açıklama: Görüşmelere katılmayacağız Türkiye'deki barış görüşmeleri öncesi Taliban'dan önemli açıklama: Görüşmelere katılmayacağız

Son Dakika Haberleri
13:40 İşte Benim Stilim yarışmacısı Zeynep Öztürk'e, sıpa saldırdı
13:37 Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na katıldığı programdaki diyalogla ilgili gönderme: Kahkaha bekleyeceğine kararını ver
13:04 Bilim Kurulu üyesi toplu taşımadaki yoğunluğa işaret edip uyardı: Tüm sektörlerde, bu uygulamaya geçilmesi kaçınılmaz
13:00 Havlayan köpeklerin sesini takip eden genç, babasının ağaçta asılı cansız bedenini buldu
12:51 Dağlık Karabağ'ı bahane eden Kanada'dan kritik karar: Türkiye'ye askeri teknoloji satışını durdurdu
12:47 Sınırı hattında gerilim tırmanıyor! NATO'dan Rusya'ya uyarı: Ukrayna topraklarından askerlerini çekmeli
12:31 Altın güne düşüşle başladı: Gram fiyatı 453 liradan işlem görüyor
12:28 Pinterest'ten sonra Twitter'a uygulanan yayın yasağının kalkması bekleniyor
12:22 Akıllara durgunluk veren olay! Ellerine çekiç verilen öğrenciler telefonlarını böyle parçaladı
12:10 Ramazan'ın ilk gününü nasıl geçirmeliyiz? Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu yanıtladı
Acı hikayeleri Yeşilçam senaryolarını aratmadı! Koca şiddetinden kaçan kadın, aynı kaderi paylaşan hemcinsine evini açtı Acı hikayeleri Yeşilçam senaryolarını aratmadı! Koca şiddetinden kaçan kadın, aynı kaderi paylaşan hemcinsine evini açtı         
14:06
70 yıldır süren gelenek! Bu mahalle sahura davulla değil 70 yıldır süren gelenek! Bu mahalle sahura davulla değil "pilava, pilava" sesleriyle kalkıyor         
14:03
İşte Benim Stilim yarışmacısı Zeynep Öztürk'e, sıpa saldırdı İşte Benim Stilim yarışmacısı Zeynep Öztürk'e, sıpa saldırdı         
13:41
Metrobüs'te iğrenç olay! Genç kadına, cinsel organını gösteren tacizciyi yolcular yakaladı Metrobüs'te iğrenç olay! Genç kadına, cinsel organını gösteren tacizciyi yolcular yakaladı         
13:18
Sınırı hattında gerilim tırmanıyor! NATO'dan Rusya'ya uyarı: Ukrayna topraklarından askerlerini çekmeli Sınırı hattında gerilim tırmanıyor! NATO'dan Rusya'ya uyarı: Ukrayna topraklarından askerlerini çekmeli         
12:48
Boğaz ağrısı şikayetiyle hastaneye giden kadın, kokoreç yerken diline iğne saplandığını öğrendi Boğaz ağrısı şikayetiyle hastaneye giden kadın, kokoreç yerken diline iğne saplandığını öğrendi         
12:06
Koronavirüs tedavisi gören babası için vinçle yükselen gençten duygulandıran sürpriz Koronavirüs tedavisi gören babası için vinçle yükselen gençten duygulandıran sürpriz         
11:29
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, eşi ile çekilen fotoğraflarını paylaşıp evlilik yıl dönümünü kutladı Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, eşi ile çekilen fotoğraflarını paylaşıp evlilik yıl dönümünü kutladı         
11:17
Silahlı kavgaya karışan Mustafa Üstündağ'ın kucağında görüntülenen kadın Kısmetse Olur yarışmacısı çıktı Silahlı kavgaya karışan Mustafa Üstündağ'ın kucağında görüntülenen kadın Kısmetse Olur yarışmacısı çıktı         
11:02
Ünlü oyuncu Fırat Doğruloğlu, Doğduğun Ev Kaderindir'in kadrosuna dahil oldu Ünlü oyuncu Fırat Doğruloğlu, Doğduğun Ev Kaderindir'in kadrosuna dahil oldu         
10:39
1 günlük evliliği yüzünden yıllardır nafaka ödeyen genç adam Kastamonu'dan İstanbul'a kadar yürüyecek 1 günlük evliliği yüzünden yıllardır nafaka ödeyen genç adam Kastamonu'dan İstanbul'a kadar yürüyecek         
10:31
Tüm Türkiye bu toplantıya kilitlendi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine sonrası Ramazan'da uygulanacak yeni tedbirleri açıklayacak Tüm Türkiye bu toplantıya kilitlendi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine sonrası Ramazan'da uygulanacak yeni tedbirleri açıklayacak         
10:18
Acun Ilıcalı, yardım gecesinde gelen telefonla zor anlar yaşadı: Aç karnımı doyuramadım, Erzurum'a yardım mı edeceğim? Acun Ilıcalı, yardım gecesinde gelen telefonla zor anlar yaşadı: Aç karnımı doyuramadım, Erzurum'a yardım mı edeceğim?         
10:09
Eriğin fiyatı her geçen gün daha da düşüyor! Tanesi 2 liraya kadar geriledi Eriğin fiyatı her geçen gün daha da düşüyor! Tanesi 2 liraya kadar geriledi         
09:46
Serbest bırakılan amirallerden adliye çıkışı ilk açıklama: Tam bir iletişim kazası Serbest bırakılan amirallerden adliye çıkışı ilk açıklama: Tam bir iletişim kazası         
03:44
İşte Kabine'nin alacağı ilk tedbir! Bakan Koca, Ahmet Hakan'a söyledi İşte Kabine'nin alacağı ilk tedbir! Bakan Koca, Ahmet Hakan'a söyledi         
00:28
Annesini çekiçle öldürdükten sonra evde parti veren sanık, cesedin kokusunu parfümle bastırmış Annesini çekiçle öldürdükten sonra evde parti veren sanık, cesedin kokusunu parfümle bastırmış         
18:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.04.2021 14:12:16. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Ordu'da afet ve acil durumlar için toplanma alanları belirlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei