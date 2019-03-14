Son Dakika Haberleri: Ordu'da Afetzedelere Devlet Desteği

Ordu'da Afetzedelere Devlet Desteği

58 dakika önce

Ordu'da, ocak ayında yaşanan şiddetli rüzgarın ardından zarara uğrayan vatandaşlar için gönderilen ödeneğin hesaplara yatırıldığı bildirildi.

Ordu'da Afetzedelere Devlet Desteği, System.String[]
Ordu'da, ocak ayında yaşanan şiddetli rüzgarın ardından zarara uğrayan vatandaşlar için gönderilen ödeneğin hesaplara yatırıldığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, 16 Ocak 2019'da il genelinde meydana gelen aşırı rüzgar sonucu bazı bina çatılarında hasar oluştuğu anımsatıldı.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ve Valilik Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı teknik elemanlarınca yapılan inceleme sonucunda 429 binanın çatısının fırtınadan etkilendiğinin tespit edildiği belirtildi.

Tespit neticesinde Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından 873 bin lira ödenek talep edildiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Talep edilen ödenek, zarara uğrayan vatandaşlarımıza ödenmek üzere ilimiz emrine gönderilmiştir. Gönderilen bu ödenek hak sahibi vatandaşların hesabına PTT Bank aracılığıyla yatırılmıştır. Bina çatıları hasar gören vatandaşlarımız bugünden itibaren TC kimlik belgeleri ile birlikte yardım tutarını PTT Bank şubelerinden alabileceklerdir."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 06:55 Kaynak: AA

Ordu, Güncel
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