Son Dakika Haberleri: Ordu'da Afetzedelere Ödemeler Başladı

Ordu'da Afetzedelere Ödemeler Başladı

1 saat önce

Ordu'da, 8-9 Ağustos 2018'de meydana gelen sel afeti nedeniyle gönderilen 6 milyon lira ödenek, afetzedelere ödenmeye başlandı.

Ordu'da Afetzedelere Ödemeler Başladı, System.String[]
Ordu'da, 8-9 Ağustos 2018'de meydana gelen sel afeti nedeniyle gönderilen 6 milyon lira ödenek, afetzedelere ödenmeye başlandı.

Ordu Valisi Seddar Yavuz, katıldığı bir program sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, Ordu'da 8-9 Ağustos 2018'de sel afeti yaşandığını anımsattı.

Sel felaketinin ardından önemli çalışmaların icra edildiğini belirten Vali Yavuz, "45 gün gibi kısa süre içerisinde Karadeniz Sahil Yolu üzerinde yıkılan Cevizdere Köprüsü yapıldı. Şu anda ise 12 köprünün yapımı devam ediyor. Bu köprüleri de inşallah en kısa zamanda bitirmeyi hedefliyoruz." dedi.

Vali Yavuz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sel afeti vesilesiyle Ordu ile yakından ilgilendiğini ifade ederek, "Vatandaşlarımızın zarar ve ziyanlarının karşılanması hususunda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından gönderilen 6 milyon liralık ödeneği vatandaşlarımıza bugün itibarıyla aktarmaya başladık." diye konuştu.

Sel afetinden etkilenen 44 araç sahibi, 63 iş yeri sahibi ve 6 bin 987 çiftçiye zararları oranında ödemelerin Valilikçe gerçekleştirildiğini kaydeden Yavuz, afetzedelerin yaralarının sarılması konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 05:07 Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Ordu, Güncel
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