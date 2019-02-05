Ordu'da Afetzedelerin Yaraları Sarılıyor

Ordu'da, 8-9 Ağustos 2018 tarihlerinde meydana gelen sel afeti nedeniyle 6 milyon lira ödenek gönderildiği bildirildi.

Ordu'da, 8-9 Ağustos 2018 tarihlerinde meydana gelen sel afeti nedeniyle 6 milyon lira ödenek gönderildiği bildirildi.



Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Ordu'da 8-9 Ağustos 2018 tarihlerinde sel afetinin meydana geldiği anımsatıldı.



Sel afeti nedeniyle 6 milyon lira ödenek gönderildiği vurgulanan açıklamada, "İlimize gönderilen 6 milyon liralık acil destek ödeneği ile 8-9 Ağustos 2018 tarihlerinde yağan aşırı yağışlar sonucu ilimizin Ünye, İkizce, Çaybaşı, Fatsa, Perşembe başta olmak üzere bazı ilçelerinde meydana gelen sel, su baskını, heyelan olaylarında zarar gören iş yeri ve araç sahipleri ile fındık ürünü zarar gören üreticilere, zararları oranında ödeme yapılacak." ifadelerine yer verildi.



Açıklamada, şöyle denildi:



"Cumhurbaşkanlığınca, 8-9 Ağustos 2018 tarihlerinde ilimizde yaşanan sel afeti nedeniyle 6 milyon lira acil destek ödeneği gönderildi. Gönderilen 6 milyon liralık acil destek ödeneğinden, sel afetinden etkilenen 44 araç sahibi, 63 iş yeri sahibi ve 6 bin 987 çiftçi (üretici) olmak üzere toplam 7 bin 94 kişi yararlanmış olacak. Sel afetinden zarar gören araç ve iş yeri sahipleri ile çiftçilere yapılacak ödemeler, 6 Şubat 2019 perşembe gününden itibaren banka hesaplarına yatırılacak."



Açıklamada görüşüne yer verilen Vali Seddar Yavuz, sel afetinin yol açtığı hasarları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ordu'ya gelerek bizzat yerinde gördüğünü ve incelediğini aktardı.



Yavuz, sel afetinin yaşandığı andan itibaren Cumhurbaşkanı Erdoğan ve kabine üyelerini kente teşrif ederek, kendilerinin yanında olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:



"Afet sonrasında yaraların sarılması için de tüm imkanları seferber ettiler. Sel afetinde araçları, iş yerleri ve ürünleri zarar görenler için de 6 milyon liralık bir acil destek ödeneğini ilimize gönderdiler. Bu ödeneği, hak sahiplerine zararları oranında dağıtımını hızlıca yapıyoruz. Bu vesileyle başta Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, hükümetimize tüm Ordulular adına teşekkür ve şükranlarımızı arz ediyoruz."

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