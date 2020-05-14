Ordu'da ağaç kovuğuna sıkışan köpek kurtarıldı - Son Dakika

Ordu'nun Aybastı ilçesinde bir ağacın kovuğuna sıkışan köpek, ekipler ve vatandaşların yardımıyla kurtarıldı.



İlçeye bağlı Armutlu Mahallesi'ndeki ormanlık alanda köpek sesi duyan vatandaşlar, bir köpeğin başının ağaç kovuğuna sıkıştığını fark etti. Bir süre çabalayan vatandaşlar, köpeği sıkıştığı yerden kurtaramayınca durumu Aybastı Belediyesi ile Orman İşletme Müdürlüğü'ne bildirdi. Olay yerinde gelen ekipler, ağacı keserek, köpeğin sıkıştığı yerden çıkmasını sağladı.



Sıkışan köpek yara almadan uzaklaşırken, o anlar ise cep telefonu ile kaydedildi. - ORDU