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ORDU'DA AĞACA ÇARPAN OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ KURTARILAMADI - Son Dakika

ORDU'DA AĞACA ÇARPAN OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ KURTARILAMADI

03.02.2022 14:50

ORDU'nun Altınordu ilçesinde otomobilin ağaca çarptığı kazada yaralanan Hakican Ünlü (23), kaldırıldığı hastane kurtarılamadı.

ORDU'nun Altınordu ilçesinde otomobilin ağaca çarptığı kazada yaralanan Hakican Ünlü (23), kaldırıldığı hastane kurtarılamadı. Kaza anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, gece saat 01.30 sıralarında Şarkiye Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Yunus Emre Büyük yönetimindeki 52 TC 400 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazayı gören vatandaşlar 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan sürücü ile Hakican Ünlü ile Yunus Emre Büyük, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Ordu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ünlü, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirirken, Büyük'ün tedavisi sürüyor. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde arkadan gelen bir otomobilin önünde seyreden otomobile çarpması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybettiği görülüyor.

ORDU'DA AĞACA ÇARPAN OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ KURTARILAMADI
ORDU'DA AĞACA ÇARPAN OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ KURTARILAMADI

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Altınordu, Otomobil, Kaza, Ordu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ORDU'DA AĞACA ÇARPAN OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ KURTARILAMADI - Son Dakika


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SON DAKİKA: ORDU'DA AĞACA ÇARPAN OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ KURTARILAMADI - Son Dakika
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