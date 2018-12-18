Ordu'da Ağır Vasıtalara 30 Bin TL Ceza
3 saat önce
Ordu İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, ağır yük taşımacılığında kullanılan ve uygunsuz 69 araca yaklaşık 30 bin TL idari para cezası uyguladı.
Ordu
İl Jandarma
Komutanlığına bağlı ekipler, ağır yük taşımacılığında kullanılan ve uygunsuz 69 araca yaklaşık 30 bin TL idari para cezası uyguladı.
Ordu İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, trafik güvenliğinin arttırılması maksadıyla, ağır yük taşımacılığı yapan araçlara yönelik 3 günlük denetim yaptı. Jandarma sorumluluk bölgesinde yapılan denetimler sonucu kontrol edilen 756 araçtan 69'una yaklaşık 30 bin 178 TL idari para cezası uygulandığı belirtildi. - ORDU
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Haber Yayın Tarihi : 18.12.2018 03:32 Kaynak: İHA
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