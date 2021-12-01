Son dakika haberleri... Ordu'da ahır yangınında 3 hayvan telef oldu - Son Dakika

Ordu'nun Gürgentepe ilçesinde bir ahırda çıkan yangın sonucu 3 büyükbaş hayvan telef oldu.

Olay, ilçeye bağlı Akören Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adem Soylu'ya ait ahırda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Çevredekilerin durumu ihbar etmesi üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, saman ve otların da bulunduğu ahırdaki yangını yaklaşık 5 saatlik çalışmanın ardından söndürerek kontrol altına alabildi.

Yangında 3 büyükbaş hayvan telef olurken konuyla ilgili inceleme başlatıldı. - ORDU