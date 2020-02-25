Ordu'da ahır yangınında 13 hayvan telef oldu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Ordu'da ahır yangınında 13 hayvan telef oldu - Son Dakika

Ordu'da ahır yangınında 13 hayvan telef oldu

7 saat önce

Ordu'nun Aybastı ilçesinde bir besiciye ait ahırda çıkan yangın sonucu 13 büyükbaş hayvan telef oldu, 1 büyükbaş hayvan kurtarıldı.

Ordu'da ahır yangınında 13 hayvan telef oldu, System.String[]

Ordu'nun Aybastı ilçesinde bir besiciye ait ahırda çıkan yangın sonucu 13 büyükbaş hayvan telef oldu, 1 büyükbaş hayvan kurtarıldı.


Olay, ilçeye bağlı Karamanlı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sinan Özer isimli besiciye ait ahırda dün henüz bilinmeyen bir nedende dolayı yangın çıktı. Çevredekilerin fark edip durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri yönlendirildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürerek kontrol altına alırken, ahırdaki 13 büyükbaş hayvan ise yanarak telef oldu, 1 büyükbaş hayvan ise kurtarıldı.


Yangının çıkış nedeni araştırılırken, konuyla alakalı soruşturma başlatıldı. - ORDU

Karamanlı, Aybastı, Ordu, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 10:20 Kaynak: İHA
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