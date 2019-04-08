Son Dakika Haberleri: Ordu'da Ahşap Ev Alevlere Teslim Oldu

Ordu'da Ahşap Ev Alevlere Teslim Oldu

31 dakika önce

Ordu'nun Fatsa ilçesinde çıkan yangında ahşap bir alevlere teslim oldu.

Ordu'da Ahşap Ev Alevlere Teslim Oldu, System.String[]
Ordu'nun Fatsa ilçesinde çıkan yangında ahşap bir alevlere teslim oldu.

Yangın, ilçeye bağlı İslamdağ Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İsa Ertut'a ait ahşap evde yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri, jandarma ve tedbir amaçlı 112 acil servis ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ekipleri, güvenlik önlemi eşliğinde yangına müdahale ederek söndürdü. Yangın esnasında evde herhangi bir kimsenin olmaması muhtemel bir facianın önüne geçerken, ahşap ev ise küle döndü.

Elektrik panosundan çıktığı tahmin edilen yangınla alakalı tahkikat sürüyor. - ORDU

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 12:23 Kaynak: İHA

Fatsa, Ordu, 3. Sayfa
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