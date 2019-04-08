Ordu'da Ahşap Ev Alevlere Teslim Oldu
1 saat önce
Ordu'da ahşap ev alevlere teslim oldu Çıkan yangında ev ve eşyalar küle döndüORDU - Ordu'nun Fatsa ilçesinde çıkan yangında ahşap bir alevlere teslim oldu.
Ordu
'da ahşap ev alevlere teslim oldu
Çıkan yangında ev ve eşyalar küle döndü
ORDU - Ordu'nun Fatsa
ilçesinde çıkan yangında ahşap bir alevlere teslim oldu.
Yangın, ilçeye bağlı İslamdağ
Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İsa Ertut'a ait ahşap evde yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri, jandarma ve tedbir amaçlı 112 Acil Servis
ekipleri yönlendirildi. İtfaiye
ekipleri, güvenlik önlemi eşliğinde yangına müdahale ederek söndürdü. Yangın esnasında evde herhangi bir kimsenin olmaması muhtemel bir facianın önüne geçerken, ahşap ev ise küle döndü.
Elektrik panosundan çıktığı tahmin edilen yangınla alakalı tahkikat sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 01:10 Kaynak: İHA
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