Kaybolan Alzheimer hastası kadın bulundu - Son Dakika
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Kaybolan Alzheimer hastası kadın bulundu

09.08.2022 16:16
Kaybolan Alzheimer hastası kadın bulundu

Ordu'da ailesi fındık topladığı esnada kaybolan 85 yaşındaki Alzheimer hastası kadın, ekiplerin aramaları sonucunda bulundu.

Ordu'da ailesi fındık topladığı esnada kaybolan 85 yaşındaki Alzheimer hastası kadın, ekiplerin aramaları sonucunda bulundu.

Olay, Altınordu ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aile fındık toplarken arabada beklemesi söylenilen Alzheimer hastası N.Ş (85) kayboldu. Ailenin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesi üzerine olay yerine AFAD Arama Kurtarma, polis ve farklı kurumların arama kurtarma ekipleri yönlendirildi. Ekiplerin ortak çalışmaları gece yarısına kadar sürerken, yaşlı kadının şehir güvenlik kameralarından son görüldüğü yerler araştırıldı. Havanın kararmasıyla ve olayın araziye yönelmesiyle, arama kurtarma çalışmalarına sabahın ilk saatlerine kadar ara verildi.

Günün aydınlanmasıyla çalışmalara tekrar başlayan ekipler, yaşlı kadını Melet köprüsü altında uyur vaziyette sağ olarak buldu. Yaşlı kadın, sağlık ekiplerine teslim edildi. - ORDU

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Kaynak: İHA

Ordu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kaybolan Alzheimer hastası kadın bulundu - Son Dakika

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