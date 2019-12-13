Ordu'da "AK kadınlar yerli üretir, milli tüketir" etkinliği - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ordu'da 'AK kadınlar yerli üretir, milli tüketir' etkinliği - Son Dakika

Ordu'da "AK kadınlar yerli üretir, milli tüketir" etkinliği

6 saat önce

AK Parti Ordu İl Kadın Kollarınca Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası kapsamında "AK kadınlar yerli üretir, milli tüketir, ekonomiye destek verir" etkinliği düzenlendi.

Ordu'da

AK Parti Ordu İl Kadın Kollarınca Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası kapsamında "AK kadınlar yerli üretir, milli tüketir, ekonomiye destek verir" etkinliği düzenlendi.

Altınordu ilçesi Köprübaşı mevkisinde açılan Hanımeli Çarşısı'nda, 19 ilçeden üretim yapan ve üretime katkı sağlayan kadınlar stant açtı. Stantlarda el sanatları, yöresel yemekler ve el işlerinin tanıtımı ile satışı yapıldı.

Stantları gezen AK Parti İl Başkanı Halit Tomakin, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, yerli ve milli ürünlerin burada sergilendiğini söyledi.

Tomakin, söz konusu etkinliğin 81 ilde yapıldığını anlatarak, "Yerli ve milli ürünlerimizi hem tanıtıyor hem de satışını yapıyoruz ve gelir elde ediyoruz. Üretmenin ne olduğunu, üretilmesi gerektiğini, üretilmesi gerekenin ne olduğunu kadın kollarımız tarafından tüm dünyaya duyuyoruz." dedi.

Yerli üretimin önemine işaret eden Tomakin, şunları kaydetti:

"Dün 'yerli elma, domates ve patates' derken, bugün artık Türkiye toplu iğneyi yapamayacağı bir dönemden artık yerli silahlar, yerli helikopterler, tanklar, yerli enerji gibi birçok konuda nereden nereye geldiğini de bu stantlarda şahit oluyoruz. Gerek el emekleri ile gerekse toprağımızdan yetiştirdiğimiz yerli ürünlerin tanıtımı ile alakalı çok güzel stantlarımız var. Teknolojinin bize sunum yaptığı mamulleri de burada tekrar kadın kollarımızın el emeği ve göz nuru işlendiğini, halkımızın beğenisine sunulduğunu gördüm. Yerlinin ve millinin burada insanlarımıza mesaj olarak verildiğini düşünüyorum."

İl Kadın Kolları Başkanı Ayşegül Baysal ise 19 ilçeyle birlikte kadın üretiminin ve milli tüketimin önemine vurgu yapmak istediklerini belirtti.

Baysal, üç gün boyunca stantların açık olacağını dile getirdi.

AK Parti, Ordu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 02:26 Kaynak: AA
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