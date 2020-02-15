Ordu'da akaryakıt istasyonunun duvarı çöktü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ordu'da akaryakıt istasyonunun duvarı çöktü - Son Dakika

Ordu'da akaryakıt istasyonunun duvarı çöktü

6 saat önce

Ordu'nun Çamaş ilçesinde bir akaryakıt istasyonunun duvarı yıkıldı.

Ordu'da akaryakıt istasyonunun duvarı çöktü, System.String[]

Ordu'nun Çamaş ilçesinde bir akaryakıt istasyonunun duvarı yıkıldı.

İlçe merkezi girişinde yol kenarında bulunan istasyonun alt kısmındaki duvar, belirlenemeyen nedenle çöktü. Bunun üzerine olay yerine çok sayıda polis, belediye ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Polis, istasyondaki gaz sızıntısı ve patlama riskine karşı yolu ulaşıma kapattı. Söz konusu güzergahı kullanan araçlar, farklı mahalle yollarına yönlendirildi.

Ekipler, tedbir amacıyla çevredeki evleri de boşalttırdı.

Gaz kaçağının kontrolü için Samsun'dan gelen teknik ekip, istasyonda çalışma başlattı.

Polis, Çamaş, Ordu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 03:16 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ayrı yaşadığı eşi gönderdiği çiçeği kabul etmeyince intihara kalkıştı
Yurtdışına kaçmak isteyen göçmen, epilepsi nöbeti geçirip hayatını kaybetti Mersin ayrı yaşadığı eşi gönderdiği çiçeği kabul etmeyince intihara kalkıştı İstanbul'da lüks cipe silahlı saldırı: 2 yaralı

Son Dakika Haberleri
20:50 Merakla beklenen Survivor'ın 1. bölüm fragmanı yayınlandı
20:37 Ünlü oyuncu Can Yaman, Survivor'dan gelen sunuculuk teklifine olumsuz yanıt verdi
20:05 Ünlü sunucu Burcu Esmersoy anoreksiya hastalığına yakalandı
15:41 Güldür Güldür Show çıkışı saldırıya uğradılar!
15:41 İşte Burçin Terzioğlu'nun yeni sevgilisi!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2020 22:11:14. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ordu'da akaryakıt istasyonunun duvarı çöktü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]