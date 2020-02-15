Ordu'da akaryakıt istasyonunun duvarı çöktü - Son Dakika
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Ordu'da akaryakıt istasyonunun duvarı çöktü

6 saat önce

Ordu'nun Çamaş ilçesinde bir akaryakıt istasyonunun duvarı yıkıldı.

Ordu'da akaryakıt istasyonunun duvarı çöktü, System.String[]

Ordu'nun Çamaş ilçesinde bir akaryakıt istasyonunun duvarı yıkıldı.

İlçe merkezi girişinde yol kenarında bulunan istasyonun alt kısmındaki duvar, belirlenemeyen nedenle çöktü. Bunun üzerine olay yerine çok sayıda polis, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, belediye ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Polis, istasyondaki gaz sızıntısı ve patlama riskine karşı yolu ulaşıma kapattı. Söz konusu güzergahı kullanan araçlar, farklı mahalle yollarına yönlendirildi.

Ekipler, tedbir amacıyla çevredeki evleri de boşalttırdı.

Gaz kaçağının kontrolü için Samsun'dan gelen bir gaz firmasının teknik ekibi, istasyonda çalışma başlattı.

Teknik ekip sorumlusu Nejdet Sarıkaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, çevrede güvenlik önlemi alındığını, kontrollü bir şekilde denetlemelerin devam ettiğini söyledi.

Mümkün olduğunca çevreye kimsenin yaklaştırılmaması gerektiğine dikkati çeken Sarıkaya, gün boyunca kontrollerin devam edeceğini, ertesi gün de müdahale yapmayı planladıklarını aktardı.

Sarıkaya, LPG tankının yakınında akaryakıt tankları olduğunu ifade ederek, "LPG'de teknik güvenlik önlemleri alındı, kontrollü bir şekilde tank çıkış vanaları kapatıldı, şu anda bir tehlike yok ama sahanın çökme ihtimaline karşı kontrolümüzü sabaha kadar devam ettireceğiz. Sabah çökme olayının durumuna göre müdahale etmeyi planlıyoruz." dedi.

İstasyonda şu anda 36 seviye gaz olduğu bilgisini veren Sarıkaya, şunları kaydetti:

"36 seviye 3 bin 500 litre civarı yapar, bu kadarlık bir LPG var. Gaz sızıntısı şu an için yok, zaten yer altı hattına bu çökme işlemi başlamadan önce, tamamen azot gazıyla süpürdük. Bu işleme süpürme işlemi diyoruz, yani temizledik. Yer altı hattında bir tehlike durumu tamamen kontrol altına alındı. Yer altı hattında LPG hattında hiçbir tehlike yok. Tank da güvenli şekilde, yarın müdahale etmeyi planlıyoruz."

Sarıkaya, yolu güvenlik açısından 1-2 saat daha trafiğe kapatmayı planladıklarını belirterek, "Her ihtimale karşı, aslında çok tehlikeli bir durum yok ama kayma ihtimaline karşılık güvenlik altına aldık, iki saat sonra açmayı planlıyoruz. İtfaiyeyi de tedbir amaçlı bekletiyoruz, polis arkadaşlarımız da yardımcı oluyorlar." diye konuştu.

Sarıkaya, Çamaş, Ordu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 04:42 Kaynak: AA
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