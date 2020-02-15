Ordu'da akaryakıt istasyonunun istinat duvarı çöktü, çevredeki evler boşaltıldı -4 - Son Dakika

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Ordu'da akaryakıt istasyonunun istinat duvarı çöktü, çevredeki evler boşaltıldı -4
7 saat önce
Ordu'da akaryakıt istasyonunun istinat duvarı çöktü, çevredeki evler boşaltıldı -4.
Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 06:06 Kaynak: DHA
Ordu'da akaryakıt istasyonunun istinat duvarı çöktü, çevredeki evler boşaltıldı -4
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