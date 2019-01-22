Son Dakika Haberleri: Ordu'da Akaryakıt Yüklü Tanker ile Otomobil Çapıştı: 1 Ölü

Ordu'da Akaryakıt Yüklü Tanker ile Otomobil Çapıştı: 1 Ölü

1 saat önce

Ordu'nun Perşembe ilçesinde akaryakıt yüklü tanker ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Ordu'da Akaryakıt Yüklü Tanker ile Otomobil Çapıştı: 1 Ölü, System.String[]
Ordu'nun Perşembe ilçesinde akaryakıt yüklü tanker ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Olay, ilçeye bağlı Çeşmeönü mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mustafa Ambar idaresindeki 52 LP 029 plakalı otomobil ile henüz sürücüsünün adı öğrenilemeyen 34 KDN 68 plakalı akaryakıt yüklü tanker çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobilde bulunan Mustafa Ambar, aracın içerisinde sıkışarak, hayatını kaybetti. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, Ambar'ın cesedini sıkışan araçtan çıkartırken, yol trafiğe kapatıldı. Hayatını kaybeden şahsın cesedi, otopsi yapılmak üzere Ordu Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Kazayla alakalı soruşturma sürüyor. - ORDU

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 12:26 Kaynak: İHA

Ordu, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Otomobil, Akaryakıt İstasyonuna Daldı; Faciadan Dönüldü Polis, Akaryakıt Hırsızlarını Suç Üstü Yakaladı

Kocaeli Tem Otoyolu İstanbul İstikameti Ulaşıma Kapandı 31 Mart Seçimleri İçin Aday Gösterilmeyen AK Parti'li Belediye Başkanı, Partisinden İstifa Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.1.2019 01:35:23. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ordu'da Akaryakıt Yüklü Tanker ile Otomobil Çapıştı: 1 Ölü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]