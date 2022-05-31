Ordu'da akıl almaz olay: Kepçe operatörü, içerisinde sürücü olan otomobile vurdu - Son Dakika
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Ordu'da akıl almaz olay: Kepçe operatörü, içerisinde sürücü olan otomobile vurdu

31.05.2022 18:10
Ordu'da akıl almaz olay: Kepçe operatörü, içerisinde sürücü olan otomobile vurdu

Ordu'nun Ünye ilçesinde bir kepçe operatörü, içerisinde şoförü olan otomobile iş makinesiyle vurarak takla atmasına neden oldu.

Ordu'nun Ünye ilçesinde bir kepçe operatörü, içerisinde şoförü olan otomobile iş makinesiyle vurarak takla atmasına neden oldu. İş makinesi ile kendini kovalayan operatörden kurtulmaya çalışan otomobil sürücünün korku dolu anları ise anbean kameraya yansıdı.

Olay, Cevizdere Mahallesi Acısu mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol çalışmasının olduğu Asarkaya Kent Ormanı yoluna 06 RCA 70 plakalı otomobili ile gitmek isteyen Onur D. bir anda hiç beklemediği bir tepki ile karşılaştı. Kendini kovalayan kepçeden, aracını geri manevra yaparak burada bulunan bir işyerinin önüne kaçan ve yol vermek isteyen Onur D., kepçe operatörü Erol Ç.'nin kepçe ile otomobiline vurması sonucu şaşkına döndü. Kepçe ile içerisinde sürücüsü varken takla attırılan otomobilde maddi hasar oluşurken, sürücü ise olaydan hafif yaralı şekilde kurtuldu. Yaralı, Ünye Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Öte yandan şaşkınlık veren olay, bir işyerinin kamerasına yansıdı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntüde otomobilin geri manevra yaparak gelmesi ve kepçenin otomobili bomu ile kaldırarak, takla atmasına neden olması, bu esnada da otomobil sürücüsünün aracından dışarıya çıkması yer alıyor.

Polis ekipleri konuyla ilgili inceleme başlattı. - ORDU

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Kaynak: İHA

Otomobil, Ordu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ordu'da akıl almaz olay: Kepçe operatörü, içerisinde sürücü olan otomobile vurdu - Son Dakika


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