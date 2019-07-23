Son Dakika Haberleri: Ordu'da akraba kavgası: 2 ölü
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Ordu'da akraba kavgası: 2 ölü

1 saat önce

Ordu'nun Akkuş'un ilçesinde çıkan kavgada bir kişi önce akrabasını vurdu, ardından kendi canına kıydı.

Ordu'da akraba kavgası: 2 ölü, System.String[]
Ordu'nun Akkuş'un ilçesinde çıkan kavgada bir kişi önce akrabasını vurdu, ardından kendi canına kıydı.

Olay, bu akşam saatlerinde Kızılelma Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akraba olduğu öğrenilen Harun Ç. ile Üzeyir K. henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartıştı. Tartışma kavgaya dönüşürken Harun Ç. Üzeyir K.'yi silahla vurdu. Üzeyir K. olay yerinden hayatını kaybederken Harun Ç.'nin ise aynı silahla intihar ettiği öğrenildi.

Acı tesadüf

Yaşanan bu cinayet olayından 17 yıl önce Üzeyir K.'nin babasının Harun Ç.'nin babasını öldürdüğü öğrenilirken olayın ise kan davası olmadığı ve acı tesadüf olduğu ifade edildi. - ORDU
Akkuş, Ordu, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 11:10 Kaynak: İHA
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