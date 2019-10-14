Son Dakika Haberleri: Ordu'da alkollü 10 sürücüye 10 bin lira ceza
Son Dakika 3. Sayfa Ordu'da alkollü 10 sürücüye 10 bin lira ceza

Ordu'da alkollü 10 sürücüye 10 bin lira ceza

18 dakika önce

Ordu'da gerçekleştirilen bir günlük trafik denetiminde alkollü araç kullanan 10 sürücüye 10 bin lira ceza kesildi.

Ordu'da alkollü 10 sürücüye 10 bin lira ceza, System.String[]

Ordu'da gerçekleştirilen bir günlük trafik denetiminde alkollü araç kullanan 10 sürücüye 10 bin lira ceza kesildi.


Ordu İl Jandarma Komutanlığı Sorumluluk Bölgesinde, trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik olarak, sürücülerin trafik kural, yasaklama ve kısıtlamalarına uygun şekilde araç kullanmaya yöneltmek, alkollü araç kullanmaktan kaynaklı trafik kazalarını önlemek amacıyla alkollü araç kullananlara yönelik özel denetim faaliyeti gerçekleştirildi. Yapılan denetimlerde 10 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan 10 bin 274 lira, 17 araç sürücüsüne hız sınırlarını aşmaktan 3 bin 995 lira, 16 araç sürücüsüne emniyet kemeri kullanmamaktan bin 728 lira ceza uygulandı. Diğer denetimlerle birlikte toplam 694 araç kontrol edilirken 56 araç sürücüsüne toplamda 19 bin 448 TL trafik idari para cezası uygulandı, 11 araç trafikten men edildi. - ORDU

Ordu, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 03:55 Kaynak: İHA
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