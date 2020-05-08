Ordu'da alkollü sürücünün ehliyetine 2050 yılına kadar el konuldu - Son Dakika

Araç ise çekici yardımıyla otoparka götürüldü.

Sürücü hakkında ayrıca trafik güvenliğini tehlikeye düşürmesi nedeniyle adli işlem uygulandı.

T.Ö'nün, 8. kez alkollü araç kullandığı gerekçesiyle ehliyetine 2050 yılına kadar el konuldu.

Polis ekiplerinin yaptığı rutin kontroller sırasında sürücünün 2,37 promil alkollü olduğu belirlendi.

Ahmet Cemal Mağden Caddesi'nde aracıyla seyir halinde olan T.Ö, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince durduruldu.

Ordu 'nun Altınordu ilçesinde, 8 kez alkollü yakalanan sürücünün ehliyetine 2050 yılına kadar el konuldu.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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