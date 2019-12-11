Ordu'da alternatif çevre yolunda sona yaklaşıldı - Son Dakika
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Ordu'da alternatif çevre yolunda sona yaklaşıldı

6 saat önce

Ordu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Coşkun Alp, Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı sürdürülen Şehit Birol Yıldırım Caddesi ile Dörtyol Kavşağı arasındaki çalışmaları yerinde inceledi.

Ordu'da alternatif çevre yolunda sona yaklaşıldı, System.String[]

Ordu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Coşkun Alp, Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı sürdürülen Şehit Birol Yıldırım Caddesi ile Dörtyol Kavşağı arasındaki çalışmaları yerinde inceledi.


Toplam 4 bin 280 metre uzunluğa sahip güzergahtaki çalışmalarda sona gelindiğini söyleyen Genel Sekreter Alp, alternatif çevre yolu güzergahı olarak da bilinen yolun, Ordu trafiğine nefes aldıracak önemli bir çalışma olduğunu kaydetti.


Genel Sekreter Coşkun Alp, "Şehit Birol Yıldırım Caddesi'nden başlayarak Dörtyol Kavşağı'nda sonlanacak 4 bin 280 metre uzunluğa sahip alternatif çevre yolunda ekiplerimiz hummalı bir çalışma yürütüyor. Şehit Yalçın Yamaner Bulvarı'nın trafik yükünü hafifletecek olan 2 km uzunluğundaki Şehit Birol Yıldırım Caddesi'nde asfalt dökülecek 300 metrelik bir bölüm kaldı. Ardından yolun ikinci kat asfalt serimi yapılacak. Güzergahta orta refüj ve bordür çalışması ise devam ediyor. Kaldırım yapımının ardından çalışmalar tamamlanmış olacak. Öte yandan kısa bir süre önce tamamlanan Melet Köprüsü'ne kadar olan bölümde de küçük çaplı dokunuşlarımız olacak. Projenin son kısmı olan yeni Melet Köprüsü ile Dörtyol Kavşağı arasında kalan kısımda da asfalt çalışmalarımız tamamlandı. Kısa süre içerisinde hem bu bağlantı yollarımızı hem de yeni köprüyü hizmete sunmuş olacağız. Vatandaşlarımıza hayırlı olsun" dedi.


Yolun hizmete girmesiyle trafiğin büyük ölçüde rahatlayacağına dikkat çeken Kayabaşı Mahalle Muhtarı Cengiz Güzelhan ve Akçatepe Mahallesi Muhtarı Ali Korkmaz, "Çevre yolunun geçici etabında çalışmalar devam ediyor. Yapılan çalışmalar trafik yükünü hafifletecek. Rabb'im devletimize zeval vermesin. Büyükşehir Belediye Başkanımız ve ekibine teşekkür ediyorum. Güzel çalışmalar oluyor. İnşallah imkanlar dahilinde daha güzel işler yapılacağına inancımız tam" şeklinde konuştular. - ORDU

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Dörtyol, Ordu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 03:10 Kaynak: İHA
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