Ordu'da amatör lig maçı saha içinde yaşanan gerginlik sonucu tatil edildi - Son Dakika

Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 2. Bölge 2. Grup 7. haftasında Ünye 1957 Spor ile Eynesil Belediyespor arasındaki karşılaşma, uzatma dakikalarında saha içinde yaşanan gerginlik nedeniyle tatil edildi.

Ünye Şehir Stadı'ndaki karşılaşmayı, orta hakem Yasin Kalcıoğlu, yardımcı hakemler Bulut Topatar ve Cevdet Bartu Saraç ile dördüncü hakem Gül Demir yönetti.

İlk yarısı golsüz beraberlikle sona eren karşılaşmanın ikinci yarısının normal süresinde de gol olmadı.

Konuk ekip Eynesil Belediyespor, Soner Yirmibeş'in 90+4'te attığı golle 1-0 öne geçti.

Bu golden sonra saha içerisinde yaşanan gerginlik üzerine hakem Kalcıoğlu, Ünye 1957 Spor'dan Vicdan Aladağ ve Mehmet Gülmez ile Eynesil Belediyespor yedek kulübesindeki bir oyuncuya kırmızı kart gösterdi.

Uzatma dakikalarına devam edilen karşılaşmanın 90+5. dakikasında yardımcı hakem Topatar'ın uyarısıyla orta hakem Kalcıoğlu Ünye 1957 Spor yedek kulübesindeki Sefa Demir'e kırmızı kart gösterdi.

Kırmızı kartın ardından söz konusu futbolcunun hakeme yönelik hareketi nedeniyle maç tatil edildi.