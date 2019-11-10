Son Dakika Haberleri: Ordu'da, amatör maçta çıkan kavgada 2 futbolcu yaralandı
Son Dakika Spor Ordu'da, amatör maçta çıkan kavgada 2 futbolcu yaralandı

Ordu'da, amatör maçta çıkan kavgada 2 futbolcu yaralandı

6 saat önce

ORDU'da, Amatör Futbol 1'inci Lig'inde, 1-1 biten Kabadüz Belediyespor ile Fatsa Dolunayspor karşılaşması sonrası futbolcular arasında kavga çıktı.

Ordu'da, amatör maçta çıkan kavgada 2 futbolcu yaralandı, System.String[]

ORDU'da, Amatör Futbol 1'inci Lig'inde, 1-1 biten Kabadüz Belediyespor ile Fatsa Dolunayspor karşılaşması sonrası futbolcular arasında kavga çıktı. Polisin müdahale ettiği kavgada, 2 futbolcu yaralandı.

Ordu'nun Altınordu ilçe stadında, Amatör Futbol 1'inci Lig'inde, Kabadüz Belediyespor ile Fatsa Dolunayspor karşı karşıya geldi. 1-1- biten maçın ardından futbolcular arasında başlayan sözlü tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada futbolcular tekme ve yumruklarla birbirine saldırdı. Polisin müdahale ettiği kavgada, Kabadüz Belediyesporlu 2 futbolcu aldığı tekme ve yumruk darbeleri sonucu yaralandı. Yaralı futbolcular, sahada yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.


Kabadüz, Futbol, Ordu, Spor

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 07:59 Kaynak: DHA
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