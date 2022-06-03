Evindeki eşyalar kullanılamaz hale gelen Oral, "Sabah evdeydik, hiçbir şeyden haberimiz yoktu. Bir anda su geldi. Yoldaki ana boruyu patlatmışlar. Patlamayla birlikte su eve girdi. Biz perişan olduk, her şeyimiz gitti. Mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz." dedi.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Ana isale hattındaki borunun patlaması sonucu bir evi su bastı (2) - Son Dakika

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