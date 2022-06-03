Ana isale hattındaki borunun patlaması sonucu bir evi su bastı (2) - Son Dakika
Üye Girişi

Ana isale hattındaki borunun patlaması sonucu bir evi su bastı (2)

03.06.2022 14:55

Ordu'nun Ünye ilçesinde ana isale hattındaki borunun patlaması sonucu bir evi su bastı.

Ordu'nun Ünye ilçesinde ana isale hattındaki borunun patlaması sonucu bir evi su bastı.

Büyükşehir Belediyesi ekiplerince, ilçenin Burunucu Mahallesi Bağdatlı Sokağı'nda yürütülen yol çalışması sırasında ana isale hattından 4 mahalleye su sağlayan boru, patladı.

Borunun patlaması sonucu Bağdatlı Sokağı su altında kaldı. Araç trafiğine kapanan sokak, suyun sürüklediği taş ve toprakla kaplandı.

Suyun etkisiyle sürüklenen rusubat nedeniyle Ünye Devlet Sahil Yolu'nda da bir süre ulaşım aksadı. Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin yolda biriken malzemeyi temizlemesinin ardından trafik normale döndü.

Bağdatlı Sokağı'ndaki bir binanın giriş katında bulunan Ahmet Oral'a ait evi de su bastı.

Evindeki eşyalar kullanılamaz hale gelen Oral, "Sabah evdeydik, hiçbir şeyden haberimiz yoktu. Bir anda su geldi. Yoldaki ana boruyu patlatmışlar. Patlamayla birlikte su eve girdi. Biz perişan olduk, her şeyimiz gitti. Mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz." dedi.

Ordu Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ekipleri, hattaki onarım çalışmalarını sürdürüyor.

Ana isale hattındaki borunun patlaması sonucu bir evi su bastı (2)
Ana isale hattındaki borunun patlaması sonucu bir evi su bastı (2)
Ana isale hattındaki borunun patlaması sonucu bir evi su bastı (2)
Ana isale hattındaki borunun patlaması sonucu bir evi su bastı (2)
Ana isale hattındaki borunun patlaması sonucu bir evi su bastı (2)
Ana isale hattındaki borunun patlaması sonucu bir evi su bastı (2)
Ana isale hattındaki borunun patlaması sonucu bir evi su bastı (2)
Ana isale hattındaki borunun patlaması sonucu bir evi su bastı (2)
Ana isale hattındaki borunun patlaması sonucu bir evi su bastı (2)

YORUMLAR
500
Ordu'da ana şebeke su borusu patladı; evi su bastı, yollar göle döndü Ordu'da ana şebeke su borusu patladı; evi su bastı, yollar göle döndü Akkuyu NGS'nin 1'inci ünitesinde ana sirkülasyon boru hattının kaynak işlemi tamamlandı Akkuyu NGS'nin 1'inci ünitesinde ana sirkülasyon boru hattının kaynak işlemi tamamlandı
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ana isale hattındaki borunun patlaması sonucu bir evi su bastı (2) - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:02 Meclis'e sunuldu! Stokçuluk yapanlara 2 milyon TL'ye kadar ceza verilecek
16:58 Başkan Ali Koç'tan ağır sözler: Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en kötü federasyonun bıraktığı iklim var
16:32 100 günün geride kaldığı Rusya-Ukrayna savaşında kara tablo: 9 bin 151 sivil hayatını kaybetti, 6.8 milyon kişi Ukrayna'yı terk etti
16:26 Sevenlerinin merakla beklediği Recep İvedik 7 filminden ilk kare paylaşıldı!
16:24 Fener'in yeni teknik patronu Jorge Jesus, Mesut Özil'in üstünü çizdi! Yönetimin "kadro dışı" kararını doğru buldu...
16:14 Almanya'da öğrencileri taşıyan tren raydan çıktı! Yaşanan feci olayda 3 kişi ölü, 60 kişi yaralandı
16:11 Başarılı oyuncu Hande Erçel, makyajsız fotoğrafını takipçileriyle paylaştı!
15:58 Bankaların nisan ayı karı yüzde 707,8'lik artışla 34,9 milyar TL'ye ulaştı
15:48 Pandemi bitti maske fiyatları düştü! Zamanında 100 liraya kadar yükselen maske fiyatları 10 liradan satılıyor
15:45 Tiyatro oyuncusu Serkan Aydın, Avusturya'da sözlü ve fiziksel saldırıya uğradı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2022 17:11:01. #1.12#
SON DAKİKA: Ana isale hattındaki borunun patlaması sonucu bir evi su bastı (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement