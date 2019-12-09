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Ordu'da apartmandaki yangın paniğe neden oldu

6 saat önce

Ordu'da apartmandaki yangın paniğe neden olduOrdu'da 5 katlı apartmanın en üst katındaki dairede yangın çıktı.

Ordu'da apartmandaki yangın paniğe neden oldu

Ordu'da 5 katlı apartmanın en üst katındaki dairede yangın çıktı. Paniğe neden olan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Altınordu ilçesine bağlı, Şahincili Mahallesi 653 Sokak'ta 5 katlı apartmanın en üst katındaki Hasan Çalışkan'a ait dairede saat 02.00 sıralarında bilinmeyen nedenle, yangın çıktı. Dumanı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Elektrik dağıtım ve doğal gaz şirketi ekiplerince de mahallede önlemlerin alındığı yangında kısa sürede büyüyen alevler, gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sonucu Çalışkan ailesine ait ev kullanılamaz hale geldi. Paniğe neden olan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Ordu'da apartmandaki yangın paniğe neden oldu

Altınordu, İtfaiye, Ordu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 01:48 Kaynak: DHA
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