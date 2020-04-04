Ordu'da araç giriş çıkışları durduruldu - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Ordu'ya araç giriş çıkışı durduruldu.
Jandarma ve polis ekiplerince, il sınırındaki uygulama noktalarında araçların geçişi denetlendi.
Sürücüleri yasak hakkında bilgilendiren ekipler, vatandaşları evlerinden çıkmamaları konusunda uyardı.
Vatandaşların kimlik kontrolünü yapan ekipler, belirli istisnalar dışında şehre araç giriş çıkışına müsaade etmiyor.
Öte yandan, Vali Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, seyahat sınırlaması dahil önemli kararların alındığını belirterek, kurallara uyulması durumunda daha kısa sürede salgınla baş edileceğini vurguladı.