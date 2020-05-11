Ordu'da araç sürücülerine bir haftada 41 bin lira ceza - Son Dakika

Ordu'da jandarma bölgesi olan kırsal alanda son bir haftada yapılan trafik denetimlerinde sürücülere 41 bin lirayı aşkın ceza uygulandı.



Trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik özellikle cep telefonu, hızlı araç kullanımını önlemek, araç sürücülerinin dikkat ve hassasiyetini en üst düzeyde tutarak trafik kurallarına uymalarının sağlanması maksadıyla 2-8 Mayıs 2020 tarihlerinde trafik denetimleri yapıldı.



Yapılan denetimlerde 6 bin 600 araç kontrol edildi. Bu kontrollerde 18 araç sürücüsüne cep telefonu kullanmaktan 5 bin 184 lira, 35 araç sürücüsüne emniyet kemeri kullanmamaktan 4 bin 620 lira, 9 araç sürücüsüne sigortası yapılmamış bir araçla trafiğe çıkmaktan bin 188 lira, 60 araç sürücüsüne hız sınırlarını yüzde 10'dan yüzde 30'a kadar aşmaktan 17 bin 280 lira, 14 araç sürücüsüne hız sınırlarını yüzde 30'dan yüzde 50'a kadar aşmaktan 8 bin 372 lira, 3 araç sürücüsüne hız sınırlarını yüzde 50'dan fazla aşmaktan 3 bin 684 lira, 10 araç sürücüsüne trafikte teknik şartlara aykırı olan araçları kullanmaktan bin 320 lira olmak üzere toplam 149 araç sürücüsüne 41 bin 628 lira idari para cezası uygulandı. Aynı denetimlerde 19 araç trafikten men edildi. - ORDU