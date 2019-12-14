Ordu'da araçlar, buz tutan yolda kaldı, gölet dondu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ordu'da araçlar, buz tutan yolda kaldı, gölet dondu - Son Dakika

Ordu'da araçlar, buz tutan yolda kaldı, gölet dondu

7 saat önce

Ordu'da araçlar, buz tutan yolda kaldı, gölet donduORDU'nun Kabadüz ilçesinde hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü Çambaşı Yaylası'ndaki gölet dundu.

Ordu'da araçlar, buz tutan yolda kaldı, gölet dondu

ORDU'nun Kabadüz ilçesinde hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü Çambaşı Yaylası'ndaki gölet dundu. Buzlanma nedeniyle bazı araçlar yolda kaldı.

Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde soğuk hava etkili oluyor. Ordu'nun Kabadüz ilçesinde hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü Çambaşı Yaylası'nda bazı araçlar, buz tutan yolda kaldı. Yolda kalan TIR, başka bir TIR tarafından yol kenarına çekildi. Turnalık mevkiinde ise Çambaşı gölü döndü. Vatandaşlar donan gölü seyrederek, fotoğraf çekti.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

ORDU (DHA)

Ordu'da araçlar, buz tutan yolda kaldı, gölet dondu

Çambaşı Yaylası, Kabadüz, Çambaşı, Ordu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 03:31 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ceren Özdemir'i öldüren Özgür Arduç: Pişman değilim, zevk duydum
Sokak kedisi 4 kişiyi hastanelik etti Ceren Özdemir'in katili intihar etmesin diye sünger odaya alındı Deneme amacıyla başladı, şimdi sipariş yetiştiremiyor

Son Dakika Haberleri
22:40 Bakan Kurum'dan Kanal İstanbul açıklaması - Son Dakika
22:38 Bağcılar'da 11. kattan düşen kadın öldü - Son Dakika
22:36 DHA YURT BÜLTENİ - 20 - Son Dakika
22:35 TBMM Başkanı Şentop, "APA 12. Genel Kurulu" katılımcıları onuruna akşam yemeği verdi - Son Dakika
22:34 Metroda bir kadın, başörtülü kadınlara hakaret edip saldırdı - Son Dakika
21:00 3,5 yaşındaki çocuk, kendi kendine İngilizce öğrendi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.12.2019 22:42:07. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Ordu'da araçlar, buz tutan yolda kaldı, gölet dondu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]