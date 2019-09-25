Ordu'da araçlarda 'sigara' denetimi

Ordu'da polis ekipleri tarafından araçlarda sigara kullanıma yönelik uygulama yapıldı. Uygulamada, sigara içen bazı sürücülere 153 TL idari para cezası kesildi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı üzerine tüm Türkiye'de araçlarda sigara kullanımı denetlendi. Yeni uygulama kapsamında Trafik Büro Amirliği ekipleri, şehir merkezlerinde araçta sigara uygulamasına başladı. Ordu kent merkezinde 4 farklı noktada ekipler tarafından yapılan uygulama kapsamında sigara içen sürücülere 153 TL idari para cezası uygulanırken, polis ekipleri diğer sürücüleri hem uyardı hem de sigara içmedikleri için teşekkür etti.



Yapılan denetimler kapsamında özel aracında sigara içtiği tespit edilen sürücülerden Okan Çakmak, uygulamadan haberdar olmadığı için sigara içtiğini ve ceza yediğini belirtti.



"Trafik ve can güvenliği için faydalı"



Mehmet Akdemir isimli sürücü, uygulamayı gayet uygun ve güzel bulduğunu belirterek, "Araçlarda sigara içilmemesi gerektiğini biliyoruz ama uygulayamadığımız dönemler olabiliyor. Umarım bu tüm sürücüler tarafından araçta sigara içilmemesi yasağına uyulur. Bu hem bizim hem de trafiğin tehlikeye düşmemesi için ve can güvenliğimizi için son derece önemli olduğunu düşünüyorum" dedi.



"Herkesin duyarlı olması gerekir"



Sürücü Volkan Albayrak ise, "Zaten kapalı ortamlarda sigara içmek yasaktı. İçmeyen insanlar da çevremizde çok olduğu için yararlı buluyorum. Kimseyi rahatsız etmenin bir anlamı yok araçlarda ve diğer kapalı yerlerde. En azından herkes duyarlı olması gerekir" şeklinde konuştu.



Öte yandan uygulamanın, diğer ilçelerde de aralıklarla devam edeceği öğrenildi. - ORDU