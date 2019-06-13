Son Dakika Haberleri: Ordu'da araçları doludan korumak için tahtalı önlem
Son Dakika Güncel Haber

Ordu'da araçları doludan korumak için tahtalı önlem

2 saat önce

ORDU'da 9 kişinin yaralanmasına neden olan dolu afetinin ardından, vatandaşlar araçlarını korumak için battaniye ve kontroplak tahtalarla tedbir aldı.

Ordu'da araçları doludan korumak için tahtalı önlem, System.String[]
ORDU'da 9 kişinin yaralanmasına neden olan dolu afetinin ardından, vatandaşlar araçlarını korumak için battaniye ve kontroplak tahtalarla tedbir aldı.
Ordu'nun Gürgentepe, Gölköy ve İkizce ilçelerinde dün etkili olan dolu yağışında 9 kişi yaralandı, yaklaşık 400 araç zarar gördü. Gürgentepe'de, yeni yağış uyarısı üzerine vatandaşlar tedbir aldı. Araçlarının üzerlerini battaniye ve kontraplak tahtalarla örten vatandaşlar, endişeli bekleyişini sürdürüyor. İlçede dolu nedeniyle fındık bahçeleri ve tarım arazilerinin de zarar gördüğü, hasarların tespiti için ise İlçe Kaymakamlığı, İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından oluşturulan kriz merkezinin çalışma yürüttüğü belirtildi.
Doluda başından yaralanan, Gürgentepe Devlet Hastanesi'nde ayakta tedavi olduktan sonra taburcu olan Ahmet Doğan (60), "Dolu başladı aracımın üzerini örtmeye çalıştım, montumu kafama çekmeme rağmen dolu yardı. Hastaneye başvurdum sardılar, ayakta tedavi olup taburcu oldum. Aracın üzerine battaniye örttük ama ince olduğundan dolayı kontraplak tahtalarla tedbir aldık, aracımın camıda kırıldı. Fındık bahçeleri hep zarar gördü, böyle doğal afet hiç görmedim" dedi.
Cengiz Uludağ ise, "Dün felaket oldu, araçlar evlerin çatıları büyük zarar gördü. Hiç görülmemiş bir doğal felaket oldu. Kafasından yaralananlar oldu. Koşup araçların üzerini örtmeye bile fırsat olmadı. Tedbir için şimdi üzerini örtüyoruz. Hasar başvurusu yaptık, fındıkta çok büyük zarar var" diye konuştu.
YAĞIŞ UYARISI YAPILDI
Ordu'da ilçe kaymakamlıkları tarafından yapılan açıklamada ise, yağmurun bu gece de devam edeceği belirtilerek, "Son değerlendirmelere göre; bugün öğleden sonra etkisini arttırması beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklindeki yağışlarin, İlimizin iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" uyarısında bulunuldu.


- Ordu
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 10:33 Kaynak: DHA
Gürgentepe, Ordu, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Zor şartlarda toplanan dağ çileğinin kilosu 120 liradan kapış kapış satılıyor A Millilerin bu şehirde mağlubiyeti yok! Kampanya başlattılar İzmir'deki korkutan yangın! Evlere sıçradı İmamoğlu, Ordu Valisi Yavuz'a hakaret ettiğini iddia eden Portakal'a cevap verdi!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.6.2019 01:19:23. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ordu'da araçları doludan korumak için tahtalı önlem
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]