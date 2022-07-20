Şüphelilerin üzerleri, eşyaları ve araçta yapılan aramada 1 gram metamfetamin, ekstazi hap ile 37 sentetik ecza maddesi ele geçirildi.

Kaynak: AA

Hisarcık, Ünye, Ordu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Ordu'da araçlarında uyuşturucu bulunan 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.