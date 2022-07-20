Ordu'da araçlarında uyuşturucu bulunan 2 kişi tutuklandı

Ordu'nun Ünye ilçesinde araçlarında uyuşturucu ele geçirilen 2 kişi tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Gölevi Mahallesi'nde şüphe üzerine E.Y. ve A.E'nin bulunduğu aracı durdurdu.
Şüphelilerin üzerleri, eşyaları ve araçta yapılan aramada 1 gram metamfetamin, ekstazi hap ile 37 sentetik ecza maddesi ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
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