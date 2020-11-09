Ordu'da araçta uyuşturucu yakalandı - Son Dakika

Ordu'nun Ünye ilçesinde bir araçta yapılan aramada çok miktarda uyuşturucu ele geçirildi.

Ordu İl Jandarma Komutanlığı'nca uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan titiz çalışmalar neticesinde Ünye ilçesinde yapılan operasyon neticesinde biri kadın 3 şüpheli şahsın bulunduğu araçta yapılan aramada 3 gram kubar esrar, 12 gram metamfetamin ve 58 adet extacy hap ele geçirildi.

Olayla ilgili yakalanan (3) şüpheli şahıs adli makamlara sevk edildi. - ORDU