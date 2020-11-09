Ordu'da arama kaydı bulunan 31 kişi cezaevinde - Son Dakika

Ayrıca değişik suçlardan aranması olan 45 şahıs çalışmalar neticesinde yakalanırken 31'i tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - ORDU

13 kadına fuhuştan, 5 kişiye kumardan, 7 kişiye sarhoşluktan, 2 kişiye gürültü yapmaktan, 1 kişiye rahatsız etmekten, 2 kişiye kimlik bildirmemekten, 29 kişiye de korona virüs tedbirlerine uymamaktan idari işlem yapıldı.

Ordu Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından 2-8 Kasım 2020 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde

Ordu 'da haklarında çeşitli suçlardan araması bulunan 45 şahıs yakalanırken, 31 kişi tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Gökhan Akkan ve Abdülkadir Ömür milli kadrodan çıkarıldı, Altay Bayındır kadroya dahil edildi

Son Dakika: İlaç devleri Pfizer ve BioNTech'ten müjde! Ürettikleri korona aşısı yüzde 90 etkili

"Caner gibi Arda da milli formayı giyebilir" diyen Şenol Güneş'ten çağrı: İyi bir sol bek varsa gönderin