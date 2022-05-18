Ordu'da araması olan şahıslar yakalanıyor

Ordu'da son bir hafta içerisinde değişik suçlardan araması olan 30 kişi yakalandı, 21'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ordu Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından 9-15 Mayıs 2022 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde 14 kişiye fuhuş, 6 kişiye alkol, 6 kişiye sarhoşluk, 7 kişiye rahatsız etmekten, 2 kişiye yasak avcılıktan, 1 kişiye hayvanlara kötü davranmaktan, 1 kişiye havai fişek atmaktan Kabahatler Kanunu'na göre işlem yapıldı.

Ayrıca değişik suçlardan aranması olan 30 şahıs çalışmalar neticesinde yakalanırken 21'i tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - ORDU